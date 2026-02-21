weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Entscheidung verkündet: Haseloff vor Engagement im Dessau-Wörlitzer Gartenreich? Wofür der Ex-MP kandidieren will

Ende Januar ist Reiner Haseloff vom Amt des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt zurückgetreten. Jetzt strebt er ein besonderes Ehrenamt an

21.02.2026, 14:00
Reiner Haseloff will sich beim Gartenreich einbringen.
Reiner Haseloff will sich beim Gartenreich einbringen. Foto: DPA

Wörlitz/MZ. - Auf der Regionalen Mitgliederversammlung der Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches am Donnerstag im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“ in Wörlitz hat es einen Paukenschlag gegeben: Sachsen-Anhalts Ex-Ministerpräsident Reiner Haseloff hat angekündigt, zur nächsten Mitgliedervollversammlung im Juni für den Vorstandsvorsitz der Gesellschaft zu kandidieren.