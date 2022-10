Die nächsten zwei Läden machen zu - Leerstand im Dessau-Center wird immer größer

Im Dessau Center an der Museumskreuzung geben zwei weitere Läden auf. Das Management hält sich aktuell bei Nachfragen sehr bedeckt. Wie geht es nun weiter.

Der Leerstand im Dessau-Center nimmt beängstigende Ausmaße an. Im Schmuck- und Uhrenladen läuft der Räumungsverkauf.

Dessau/MZ - Egal, ob erste, zweite Etage oder Markthalle: Der Gang durch die Geschäftsstraßen im Dessau-Center an der Museumskreuzung ist bereits seit Langem bedrückend.

Ein Laden nach dem anderen hat aufgegeben: Saturn, C&A und Adler sind weg, außerdem fehlen unter anderem Edeka, Sporthaus Zille und ein Schuhgeschäft. Der Leerstand wächst sich aus: Aktuell reihen sich die Landbäckerei und das Uhren- und Schmuckgeschäft von „by-s“ in den Trauerzug ein.

Nachfragen zu den Gründen der Schließung sind bei den Betroffenen unerwünscht

Gleich am Eingang schockt die Botschaft auf knallrotem Grund: „Räumungsverkauf“ steht da in Großbuchstaben über dem Hinweis „Wir schließen diese Filiale“. Im Laden drücken zwei Kundinnen ihre Betroffenheit aus, die Verkäuferin schluckt schwer: Irgendwie muss es ja weiter gehen. Das im Großraum Halle/Leipzig agierende Unternehmen Uhren und Schmuck „by-s“ hatte seine Filiale im Dessau-Center 2011 eröffnet und betreibt weiterhin Geschäfte im Einkaufszentrum Nova an der A 9 bei Günthersdorf, im Stadt-Center Halle und im Pösna Park im sächsischen Großpösna.

Eine MZ-Nachfrage im Unternehmen über den konkreten Schließungstermin und Hintergründe blieb unbeantwortet. Die Unternehmenskommunikation beantwortet die Mail der MZ mit einer Gegenfrage: „Wozu wollen Sie das alles wissen?“ Weil die MZ-Lokalausgabe täglich vom aktuellen Geschehen in der Stadt berichtet.

Bereits am kommenden Sonnabend schließt die Landbäckerei. (Foto: Thomas Ruttke)

Kurz und knapp auch die Antwort von der Landbäckerei aus Stendal: „Unsere Ihr-Landbäcker-Filiale schließt aus unternehmerischer Entscheidung heraus und die Geschäftsleitung möchte dieses auch nicht weiter kommentieren.“ Der kleine Laden an der Ecke zur Markthalle hatte neben den backfrischen Angeboten des Tages auch mit „Baumkuchen aus Salzwedel“ geworben. Diese besondere Leckerei also fehlt den Dessau-Roßlauer Naschkatzen bald.

Auch im Center-Management reagiert man aktuell sehr schmallippig mit Aussagen sowohl über den aktuellen Sachstand, als auch zum Gesamtkonzept für das Center. Hierzu informiere die Pressezentrale zu gegebener Zeit, auf keinen Fall kurzfristig, weist Center-Manager Christoph Berndt auf die im Unternehmen übliche und obligate Vorgehensweise hin.

Apotheke im Dessau Center hält die Stellung - auch wegen des MVZ in der oberen Etage

Am Geschehen im Dessau-Center in mehrfacher Hinsicht interessiert ist Martin Grünthal, Inhaber der dortigen Apotheke. Der sieht keinen Grund, über eine Geschäftsschließung nachzudenken. Dass man die Öffnungszeiten (Montag bis Sonnabend von 8 bis 19 Uhr) jetzt am Abend um eine Stunde verkürzt habe, sei kein Rückzug, sondern eine Optimierung und Anpassung. „Durch das medizinische Versorgungszentrum MVZ im 3. Obergeschoss sind wir um hinreichende Versorgung der Patienten mit Arzneien bemüht und liegen jetzt bei den ortsüblichen Öffnungszeiten.“

Auch als Mitglied im Citynet-Verband der Einzelhändler beobachtet Grünthal die Lage im Center interessiert. Er weiß, dass über ein grundsätzliches Konzept diskutiert und vor allem das 1. Obergeschoss im Gespräch ist. „Dafür gibt es Ideen und Interessenten. Aber hier wird gerade die Machbarkeit überprüft. Vorher kann das Management nichts sagen.“