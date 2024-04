Schwerer Abschied Gute Reise, Fritz und Franz! Ussurische Bärenkinder haben den Tierpark Dessau verlassen

In der Silvesternacht 2022/23 wurden Fritz und Franz im Dessauer Tierpark geboren. Am Dienstagnachmittag hieß es nun Abschiednehmen. Die beiden ussurischen Jungbären machten sich auf den Weg in ihre neuen Zoos. Wie der Abschied ablief.