Das Bildungszentrum Dessau will Ausbildungsinhalte im sozialen und gesundheitlichen Bereich mit neuen Ansätzen unterrichten. Worauf man setzt - und was man sich mit Blick auf Schulgelder wünscht.

Grünes Klassenzimmer, Werkstätten, Schildkröten: Wie sich das Bildungszentrum Dessau erneuert

Einfach mal anders lernen

Hans-Joachim Reiche, Sylvia Ziegler und drei zukünftige Ergotherapeutinnen (v.l.n.r.) tauschen sich im grünen Klassenzimmer aus.

Dessau/MZ. - Die Ruhe rund um den ehemaligen Praktiker-Baumarkt in der Weststraße ist jetzt wieder vorbei. Im benachbarten Bildungszentrum Dessau hat nach den Sommerferien der Schulalltag begonnen.