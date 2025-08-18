Einfach mal anders lernen Grünes Klassenzimmer, Werkstätten, Schildkröten: Wie sich das Bildungszentrum Dessau erneuert
Das Bildungszentrum Dessau will Ausbildungsinhalte im sozialen und gesundheitlichen Bereich mit neuen Ansätzen unterrichten. Worauf man setzt - und was man sich mit Blick auf Schulgelder wünscht.
Aktualisiert: 18.08.2025, 10:51
Dessau/MZ. - Die Ruhe rund um den ehemaligen Praktiker-Baumarkt in der Weststraße ist jetzt wieder vorbei. Im benachbarten Bildungszentrum Dessau hat nach den Sommerferien der Schulalltag begonnen.