Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) wollte am Dienstagabend bei ihrer Demokratie-Tour in Dessau über die Rettung der Elbauen reden. Es gab eine Gegendemo. Zum Dialog kam es nicht. Die Polizei musste eingreifen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ/tst - Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt ist in Dessau-Roßlau am Dienstagabend von rund 60 Demonstranten am Kornhaus lautstark empfangen worden. Die Thüringerin ist seit einigen Tagen, so eine Pressemitteilung, auf „Demokratie-Tour“ durch Ostdeutschland, um „mit Menschen ins Gespräch kommen, die sich vor Ort in den Dörfern und Städten für unsere Gesellschaft einsetzen“.