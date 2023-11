Unbekannte Täter haben am Freitagabend in Bergens Busch einen großen Holzstapel entzündet. Ein Zeuge hatte gegen 22.15 Uhr die Leitstelle der Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten war das Feuer durch die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr bereits gelöscht. Insgesamt wurden etwa 100 Baumstämme beschädigt. Der Schaden am Holz wurde laut Feuerwehr mit circa 1.000 Euro beziffert. Nach Angaben der Feuerwehr ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer hat verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachten können, die mit der Straftat in Verbindung stehen könnten?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/25030 entgegen.