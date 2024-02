Debatte um Teilschließung Gnadenfrist für Kita St. Marien in Roßlau? Eltern sollen in zehn Tagen zwei neue Erzieher finden

In einem Krisengespräch am Donnerstag wollten Eltern die Teilschließung der Kita „St. Marien“ in Roßlau abwenden und mit dem Träger von der Anhaltischen Diakonissenanstalt Kompromisse finden. Doch der tut sich schwer. Es gibt noch viele offene Fragen - und ein Angebot mit Tücken.