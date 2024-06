Großaufgebot der Polizei Gleich zweimal an einem Wochenende: Polizei sperrt Hauptbahnhof Dessau wegen herrenloser Koffer

Am Freitagabend und am Sonntagvormittag haben zwei Gepäckstücke ohne Besitzer am für Polizeieinsätze gesorgt. Sogar der Entschärfungsdienst und ein Spürhund kamen zum Einsatz.