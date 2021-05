Gibt's wegen Corona kein Foto mehr vom Baby nach der Geburt?

Lea Matthei und Eric Gaida sind stolze Eltern von Söhnchen Bodi. Auf manches Angebot, was Eltern in Nicht-Corona-Zeiten unterbreitet wird, mussten auch sie verzichten.

Dessau - Bodi Louis ist der Sonnenschein von Lea Matthei und Eric Gaida. Die beiden 22-Jährigen sind am 14. März Eltern geworden und stolz auf ihren kleinen Sohn. Die ersten zauberhaften Momente mit Bodi für die Ewigkeit festzuhalten, hat die Handykamera herhalten müssen. „Wir hätten auf jeden Fall gerne das Angebot der Klinik in Anspruch genommen, Babyfotos machen zu lassen. Doch das ging nicht“, erzählen die Zwei.

Auf seiner Internetseite hat das Städtische Klinikum Dessau eine Galerie mit Babys, die auf das Entbindungsstation das Licht der Welt erblickt haben. Nicht nur der kleine Bodi fehlt dort. Fünf Monate lang waren dort keine Fotos mehr veröffentlicht worden - bis vor wenigen Tagen wieder.

„Es würde niemand verstehen, wenn wir Besucher aussperren und Fotografen ins Krankenhaus lassen“

Die Fotos stammen von der Chemnitzer Firma Babysmile. Seit vielen Jahren schon sind deren Fotografen mehrmals die Woche im Klinikum. Doch im Herbst war damit vorerst Schluss. Das hatte mit der Einführung des strikten Besuchverbots im Klinikum zu tun. „So hatten wir es auch schon während des ersten Lockdowns gehandhabt“, sagt Klinikumssprecher Gelfo Kröger.

„Es würde niemand verstehen, wenn wir Besucher aussperren und Fotografen ins Krankenhaus lassen“, erklärte er damals. Professionelle Fotos könne es erst geben, wenn der Covid-Inzidenzwert unter 50 fällt und das Besuchsverbot aufgehoben werde. Doch mittlerweile hat sich in der Frage der Babyfotos etwas getan. „Sie sind nun wieder möglich“, so Kröger.

Seit 27 Jahren ist die auf Neugeborenenfotografie spezialisierte Firma im Geschäft

Nicht nur in Dessau waren den Fotografen von Babysmile die Hände gebunden, weiß Carlo Schwarze, Marketingleiter von Babysmile. Je nach Hygienekonzept der Klinik sei Fotografieren erlaubt - oder auch nicht.

Seit 27 Jahren ist die auf Neugeborenenfotografie spezialisierte Firma im Geschäft, bietet ihre Dienste in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Kostenfrei und unverbindlich würden die erst wenige Tage alten Babys in Kliniken fotografiert. Eltern könnten dann - wenn sie es möchten - eine Vielzahl von Fotoprodukten käuflich erwerben. Angeboten wird darüber hinaus, dass die Babyfotos in der Galerie des Klinikums erscheinen und auch in der Zeitung veröffentlicht werden.

Nicht nur die Fotos nach der Geburt sorgen bei werdenden Eltern für viele Fragezeichen

„Wir bekommen tagtäglich Anfragen, wann wir wieder in die Kliniken können“, erzählt Carlo Schwarze. Lange mussten Eltern in Dessau vertröstet werden - jetzt ist das zum Glück für sie vorbei.

Doch in den vergangenen Monaten stand für werdende Eltern nicht nur hinter dem Thema Foto ein Fragezeichen. „Einen Geburtsvorbereitungskurs gab es leider nicht“, bedauert Lea Matthei. In solch einem Kurs werden die Eltern auf die Geburt vorbereitet und auch auf das Elternsein. „Solche Angebote gibt es zwar auch im Internet, aber es nicht das Gleiche wie mit anderen Mamas zusammen“, erzählt die junge Mutter.

Wie lange die Situation für werdende und frischgebackene Eltern noch so sein wird ist schwer zu sagen

Auch eine Kreißsaalführung gab es im Vorfeld nicht. „Mit Hebammen macht man sonst einen Gipsabdruck vom Bauch und bemalt ihn dann“, wissen Lea Matthei und Eric Gaida von anderen Eltern. Weil das eine schöne Erinnerung an die Schwangerschaft ist, haben sie sich Zuhause alleine daran gewagt.

Doch auch jetzt vermissen die jungen Eltern Angebote wie Babyschwimmen und Krabbelgruppe, wo sie sich mit anderen treffen und austauschen können.

Wie lange die Situation für werdende und frischgebackene Eltern noch so sein wird, kann Klinikumssprecher Gelfo Kröger im Moment nicht sagen. Bis auf weiteres finden jedenfalls keine Eltern-Informationsabende und Kreißsaalführungen statt. Doch mit Babyfotos müssen sich Eltern im Dessauer Klinikum nicht mehr alleine behelfen. (mz)