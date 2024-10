Es war ein kurzes, aber folgenreiches Gewitter am Sonntagmorgen in Dessau-Roßlau. Teile von Roßlau hatten eineinhalb Stunden keinen Strom.

Gewitterfront über Dessau-Roßlau: Umstürzender Baum führt zu einem Stromausfall in Roßlau

Während des Gewitters war in Roßlau ein Baumauf eine Mittelspannungsleitung gefallen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Gewitterfront, die am Sonntagmorgen über Dessau-Roßlau gezogen ist, hat zu einem Stromausfall in zahlreichen Haushalten im nördlichen Stadtgebiet geführt.

Wie die Stadtwerke am Montag auf MZ-Nachfrage mitteilten, war wegen des Sturms gegen 6.30 Uhr ein Baum auf eine Mittelspannungsleitung gefallen. „Um 6.29 Uhr aktivierten sich die technischen Schutzeinrichtungen, um die beschädigten Netzbereiche aus Sicherheitsgründen abzuschalten“, so eine Sprecherin.

Betroffen gewesen seien hauptsächlich die südlichen und östlichen Stadtteile von Roßlau. „Dank des schnellen Einsatzes unserer Servicemitarbeiter konnte die Stromversorgung schrittweise wiederhergestellt werden, sodass um 7.54 Uhr alle betroffenen Bereiche wieder versorgt waren“, so die Stadtwerke. Wie viele Haushalte genau betroffen waren, blieb unklar.

Das Gewitter hatte auch den Feuerwehren der Stadt zahlreiche Einsätze beschert. In der Kavalierstraße in Dessau hatten sich zum Beispiel Netze eines Baugerüstes in den Oberleitungen der Straßenbahn verfangen.