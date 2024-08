Nach mehreren Bürgerhinweisen haben Polizeibeamte des Polizeireviers Dessau-Roßlau am Dienstag, 20. August, in Meinsdorf eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt

Mit 99 km/h an Kita vorbeigerast: Autofahrer droht Fahrverbot und hohe Geldstrafe

30er Zone in Meinsdorf

Der Blitzer hatte an einer Kita in Dessau gestanden und mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Meinsdorf/MZ. - Nach mehreren Bürgerhinweisen haben Polizeibeamte des Polizeireviers Dessau-Roßlau am Dienstag, 20. August, zwischen 12 Uhr und 16 Uhr in der Kreisstraße im Dessauer Ortsteil Meinsdorf eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt - mit einem ernüchternden Ergebnis.

Das Messgerät stand auf Höhe der Meinsdorfer Kita. An dieser Stelle ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Insgesamt wurden am Dienstag 97 Fahrzeuge gemessen, von denen sich 17 nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug unglaubliche 99 km/h. Dem Betroffenen drohen ein dreimonatiges Fahrverbot, eine Geldstrafe in Höhe von 700 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.