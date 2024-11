Rund 30 Künstler haben bei der Kreativwerkstatt auf der Wasserburg Roßlau viele verschiedene Geschenkideen und manch ungewöhnliche Inspiration zum Selbstbasteln präsentiert. Was es zu entdecken gab.

Viele Besucher gingen am Wochenende auf der Wasserburg in Roßlau auf Entdeckungstour.

Rosslau/MZ. - Wer kennt sie nicht, die Situation, in der man plötzlich eine Einladung bekommt oder beim Blick in den Kalender mit Erschrecken feststellt, dass man für ein bevorstehendes Fest oder die Feier noch kein passendes Geschenk hat? „Wenn man dann nichts hat, wird in der Regel schnell zu einem Wein oder Blumen gegriffen“, sagt Jörg Hundt, der freischaffende Künstler und ehemalige Kunstlehrer aus Roßlau.