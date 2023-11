Am kommenden Wochenende zeigen über 20 Künstler aus der Region auf der Roßlauer Wasserburg, war sie letztes Jahr geschaffen haben. Es ist eine Einladung zum Stöbern und Ausprobieren, die immer wieder viele Besucher anlockt.

Die Manga-Künstlerin Laura Kowalski-Köpke beim Aufbau ihres Standes in der Roßlauer Burgscheune.

Rosslau/MZ. - Von außen betrachtet hat sich eine gewisse Herbstruhe über die Burg Roßlau gelegt. Doch mit der ist es vorerst vorbei. Auto an Auto parkte Montagnachmittag auf dem Burghof. Licht brannte in den einzelnen Räumen des Innenhofs und in der Scheune. Männer und Frauen putzten, staubten Möbel ab, stellten Tische auf und dekorierten für das kommende Wochenende, wenn von Freitag bis Sonntag wieder zur traditionellen Kreativwerkstatt auf die Roßlauer Burg gerufen wird.