Das von der Stadt und dem Umweltbundesamt entwickelte Projekt „Stadtlabor“ geht derzeit in die Erprobungsphase. Was das im ersten Schritt heißt.

Gemeinsam mehr Grün wagen - Initiative „Patengrün“ will Bürger für die Pflege von Flächen begeistern

Dessau-Rosslau/MZ. - Das von der Stadt und dem Umweltbundesamt entwickelte Projekt „Stadtlabor“ geht derzeit in die Erprobungsphase. In fünf verschiedenen im Stadtlabor entwickelten Projekten soll bis zum Sommer die nachhaltige Stärkung von bürgerschaftlichem Engagement in der Stadt erprobt werden, unter anderem mit der Initiative Patengrün, die in der Februarsitzung des Stadtbezirksbeirats innerstädtisch Nord vorgestellt wurde.