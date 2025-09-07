Große Freude in der Ölmühle in Roßlau: Der Freizeittreff hat eine neue Lagerhalle.

Rosslau/MZ/Syk. - Ein Großcontainer steht seit Montag auf dem Gelände der Ölmühle in Roßlau und wird künftig als „Lagerhalle“ für das Veranstaltungs- und Kreativzentrum dienen.

Der Container ist ein Geschenk des benachbarten WTZ Roßlau, wo er bisher stand, aber nun nicht mehr benötigt wird. Das Unternehmen hat sich zudem um den Aufbau gekümmert und wird den Container auch überarbeiten. Die Freude in der Ölmühle ist groß, konnte damit doch ein langjähriges Platzproblem gelöst werden. Diese neue Lagermöglichkeit erleichtert den Ehrenamtlern den Auf- und Abbau des Veranstaltungsequipments erheblich. Rasenmäher, Tischtennisplatte, Tische und Stühle finden Platz.

Seine grellgelbe Farbe wird der Container nicht behalten. Wie aus der Ölmühle zu erfahren war, wird der Container im Rahmen einer Projektwoche im Oktober künstlerisch gestaltet und später begrünt werden.