Geduldsprobe Anfang 2023: Bahn plant dreimonatige Vollsperrung zwischen Dessau und Bitterfeld

Dessau/Bitterfeld/MZ - Bahnpendlern zwischen Bitterfeld, Dessau und Magdeburg steht im kommenden Jahr erneut eine mächtige Geduldsprobe bevor: Für fast drei Monate wird der Abschnitt zwischen Dessau Hauptbahnhof und Wolfen vollständig gesperrt. Als Ersatz fahren dann nur Busse.

Der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa) hat am Dienstag die geplanten Baumaßnahmen und möglichen Veränderungen beim Fahrplanwechsel im Dezember 2022 bekanntgegeben.

Drei Monate nur Busse zwischen Wolfen und Dessau

Der wohl größte Einschnitt im Bereich Anhalt ist die Sperrung zwischen Dessau und Wolfen vom 28. Januar bis zum 20. April 2023. Hintergrund sind demnach Bauarbeiten an der Bahnstrecke sowie die zeitgleich stattfindenden Arbeiten am neuen Bahnhofsgebäude in Bitterfeld.

Für Bahnfahrer heißt das zunächst: Der schnellere RE13 - der sonst von Magdeburg bis Leipzig verkehrt - entfällt zwischen Dessau und Delitzsch komplett, die S2 Richtung Leipzig und die S8 Richtung Halle sollen nach einem veränderten Konzept fahren. Ein großer Abschnitt dieser Strecke kann aber dennoch nur mit Bussen überbrückt werden - was zugleich eine längere Fahrtzeit bedeutet.

Minimale Anpassungen am Fahrplan nach den Bauarbeiten zwischen Bitterfeld und Dessau

Danach soll immerhin die Fahrtzeit zwischen Dessau und Magdeburg Hauptbahnhof um vier Minuten verkürzt sein. Auf die Zeiten zwischen Dessau, Bitterfeld, Halle und Leipzig sind die Angaben - Stand Dienstag - noch etwas vage: So soll auf den Linien S2 und S8 der Früh- und Abendverkehr noch einmal angepasst werden. Es ist nicht die erste Langzeit-Maßnahme in diesem Bereich: Zuletzt war die Strecke zwischen Dessau und Wolfen 2019 für fünf Wochen voll gesperrt worden. Auch damals mit vielen Einschränkungen für Bahnreisende.

Wie die Pläne dieses Mal aussehen, wird demnächst auf der Nasa-Seite mein-takt.de bekanntgegeben. Dort nimmt man derzeit auch noch Feedback zu den Plänen entgegen und lässt dieses ggf. in den neuen Fahrplan einfließen.

Mehr Fahrten nach Berlin, kein Halt mehr in Osternienburg

Ansonsten sind rund um Dessau und Bitterfeld nur kleinere Änderungen geplant: So fährt der RE7 ab Dessau künftig zur neuen Endhaltestelle in Senftenberg. Zudem gibt es unter der Woche vor 6 Uhr eine zusätzliche Abfahrt - und auch an Sonn- und Feiertagen fährt um 5.05 Uhr schon ein Zug in Richtung Berlin. Auch die Verbindung um 23.18 Uhr soll dann täglich, statt nur am Wochenende fahren.

Auf den Linien RE14 und RB51 zwischen Dessau, Wittenberg und Falkenberg fährt der erste Zug am Morgen ab Falkenberg nun zehn Minuten früher und damit um 5.07 Uhr ab. Zudem hält der Zug 12.10 Uhr ab Dessau dann auch montags bis freitags in Meinsdorf, Klieken und Griebo.

Und auch beim RB50 zwischen Dessau und Aschersleben gibt es kleinere Anpassungen: Ab Dezember 2022 soll der Haltepunkt Osternienburg entfallen, dafür sollen die Züge künftig im benachbarten Elsnigk halten. Zudem soll die Fahrt 21.01 Uhr ab Dessau nach Köthen bis nach Güsten verlängert werden.