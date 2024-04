Zum diesjährigen Zuckerfest im Dessauer Stadtpark kamen am Mittwoch so viele Muslime wie nie zuvor. Die MZ hat mit einigen von ihnen über Traditionen und Rassismus gesprochen.

Zahlreiche Muslime feierten am Mittwoch im Dessauer Stadtpark das Zuckerfest, unter anderem mit einem Gebet.

Dessau/MZ. - Die Entscheidung fiel einen Tag vorher: Nicht in der Moschee wird der Beginn des Zuckerfestes gefeiert, sondern im Dessauer Stadtpark. Und das war gut so – denn zum Fest des Fastenbrechens kamen über 400 Muslime, so viele, wie nie zuvor.