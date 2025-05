Gaststätte im Dessauer Tierpark ist Großbaustelle - So sieht es derzeit drinnen aus

Fünf Kubikmeter Beton wurden am Mittwoch in die Räumlichkeiten gebracht, geglättet und verdichtet. Jetzt ist Trocknen angesagt.

Dessau/MZ. - Die Waldschänke am Tierpark ist eine Großbaustelle. Am Tag des MZ-Besuchs wurde der Fußboden gegossen. Fünf Kubikmeter Beton flossen in die hinteren Räumlichkeiten, wo sich Kiosk, Küche und Mitarbeiterräume befinden. „Wir machen zuerst hier fertig, dann kommt der Restaurantbereich", erklärt Marcus Körner von der Firma Fokus Personal & Eventservice GbR, die die Tierparkgastronomie seit März verantwortet.