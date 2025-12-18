Zum elften Mal fand in dieser Woche das Festessen für Wohnungslose im Dessauer Rosenhof statt. Wieso noch unklar ist, ob es auch die nächsten Jahre wieder stattfinden wird.

Die Bewohner des Rosenhofes verbringen das weihnachtliche Festessen für Wohnungslose gemeinsam.

Dessau/MZ. - Auf den Tellern türmen sich eine Gänsekeule, Kartoffeln, Bratensoße und wahlweise Rot- oder Grünkohl. „Es ist ein Genuss und mundet sehr“, sagt David, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte und in der Wohnungslosenunterkunft im Rosenhof untergebracht ist. Er sitzt mit einem weiteren Bewohner beim Festessen für Wohnungslose, das am Mittwochmittag im Rosenhof stattfand.