Freiwillige Feuerwehr gefordert - Misthaufen am Reitzentrum in Rodleben brennt

Rodleben/MZ - Der Brand eines Misthaufens hat am Mittwoch auf dem Gelände des Reit- und Therapiezentrums in Rodleben für größere Aufregung gesorgt. Der Notruf war am Nachmittag eingegangen. Dichter Rauch war aufgestiegen. Die Freiwillige Feuerwehr Rodleben rückte aus.

Mit Hilfe eines Radlagers des Reitzentrum konnte der Misthaufen auseinander gezogen und das Feuer dann schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor.