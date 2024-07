Dessau/MZ. - Eine 74-jährige Frau aus Dessau ist auf Betrüger hereingefallen und hat so etwa 4.500 Euro eingebüßt. Am Dienstag hat die Frau Anzeige im Polizeirevier in der Wolfgangstraße gestellt.

Nach ihren Angaben hatte am Montag, 1. Juli, gegen 13 Uhr ein Mann telefonisch Kontakt aufgenommen und angegeben, Mitarbeiter einer Bank zu sein. Während des Gesprächs wurde der Seniorin aus Dessau ein Gewinn im mittleren fünfstelligen Eurobereich versprochen. Um diesen Gewinn zu erhalten, wurde die 74-Jährige in den nächsten Tagen zwei Mal aufgefordert, jeweils mehr als 2.000 Euro auf ein angegebenes Bankkonto zu überweisen. Diesen Aufforderungen kam die Frau nach.

Am Montag, 8. Juli, erhielt die Dessauerin einen weiteren Anruf und sollte ein drittes Mal Geld überwiesen - dieses mal angeblich auf ein vermeintliches Konto des Finanzamtes in Dessau-Roßlau. Die 74-Jährige gab an, dass sie über so viel Geld nicht mehr verfüge, worauf der unbekannte Täter angab, den Geldbetrag für sie auszulegen. Allerdings wäre dann später eine neuerliche Zahlung von mehreren tausend Euro notwendig.

Erst als sich die Frau zu ihrer Hausbank begab, um doch noch das geforderte Geld zu überweisen, wurde sie durch eine Bankmitarbeiterin auf den Betrug aufmerksam gemacht. Die letzte Zahlung konnte verhindert werden.