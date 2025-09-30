Ein Journalist von einer der wichtigsten französischen Tageszeitungen recherchiert in Dessau zum Thema Ost-West-Unterschiede. Warum er sich gerade diese Stadt ausgesucht hat.

Auf der Suche nach der „Neuen Mauer“

Journalist Christophe Bourdoiseau berichtet für die Zeitung „Libération“ unter anderem auch aus Dessau für einen Artikel zur Wiedervereinigung.

Dessau/MZ. - Für Städte wie Berlin, Köln und Leipzig ist es nichts Besonderes – Dessau passiert es eher selten, dass die Stadt in der internationalen Presse genannt wird. Vom Bauhausjubiläum abgesehen. Doch in den kommenden Tagen wird Dessau in einer der drittgrößten französischen Zeitung Hauptschauplatz eines Artikels sein.