  4. Denkmal in kritischem Zustand: Forsthaus in Mildensee vor der Rettung? Land bewilligt Geld für Sanierungs- und Nutzungskonzept

Das Forsthaus in Mildensee ist ein Baudenkmal und befindet sich in der Kernzone des Unesco-Welterbegebietes das Gartenreichs. Es ist aber vom Verfall bedroht. Wie es nun weiter geht.

Von Sylke Kaufhold 18.10.2025, 11:00
Das ehemalige Forsthaus in der Oranienbaumer Straße 27 ist marode.
Das ehemalige Forsthaus in der Oranienbaumer Straße 27 ist marode. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Für das ehemalige Forsthaus in der Oranienbaumer Straße soll ein Sanierungs- und Nutzungskonzept erstellt werden. Dafür wurden der Stadt Dessau-Roßlau Zuwendungen vom Land in Höhe von 225.000 Euro bewilligt, inklusive des zehnprozentigen kommunalen Eigenanteils stehen dafür insgesamt 250.000 Euro zur Verfügung.