Denkmal in kritischem Zustand Forsthaus in Mildensee vor der Rettung? Land bewilligt Geld für Sanierungs- und Nutzungskonzept
Das Forsthaus in Mildensee ist ein Baudenkmal und befindet sich in der Kernzone des Unesco-Welterbegebietes das Gartenreichs. Es ist aber vom Verfall bedroht. Wie es nun weiter geht.
18.10.2025, 11:00
Dessau/MZ. - Für das ehemalige Forsthaus in der Oranienbaumer Straße soll ein Sanierungs- und Nutzungskonzept erstellt werden. Dafür wurden der Stadt Dessau-Roßlau Zuwendungen vom Land in Höhe von 225.000 Euro bewilligt, inklusive des zehnprozentigen kommunalen Eigenanteils stehen dafür insgesamt 250.000 Euro zur Verfügung.