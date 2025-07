Forderung kam per Brief - Inkasso-Firma will 8.000 Euro von 75-jähriger Frau aus Dessau

Dessau/MZ. - Es vergeht kein Tag, ohne dass die Dessau-Roßlauer Polizei nicht mindestens einen Betrugsversuch meldet: Am Dienstag ging im Revier die Strafanzeige einer 75-jährigen Frau ein.

Die Seniorin hatte vor wenigen Tagen ein Schreiben eines vermeintlichen Inkassounternehmens in ihrem Briefkasten gehabt. Ein Rechtsanwalt teilte ihr darin mit, dass das Unternehmen beauftragt wurde, eine außergerichtliche Einigung in Bezug auf offene Forderungen einer Lottogesellschaft zu erzielen.

Nachdem die Frau telefonisch Kontakt zu dem vermeintlichen Inkassounternehmen aufnahm, teilte man ihr mit, dass sie insgesamt 8.000 Euro zahlen müsse. Im weiteren Gespräch wurde dann eine Zahlung von knapp 2.400 Euro als ausreichend angesehen, wobei auch eine Abzahlung der Summe in monatlichen Raten in Aussicht gestellt wurde. Der Seniorin erschienen die gesamten Umstände sehr suspekt, so dass sie richtigerweise keine Zahlungen leistete, sondern von einem Betrugsversuch ausging, so die Polizei.