Die Dessauer Schauspielerin Alexandra Gottschlich war in dem Eröffnungsfilm „La Grazia“ von Paolo Sorrentino bei den Filmfestspiele von Venedig zu sehen. Welche Eindrücke sie von dort mitgenommen hat.

Filmfestspiele Venedig, ein Sorrentino-Film und eine Dessauerin mittendrin: Alexandra Gottschlich ist für die Filmfestspiele nach Venedig gereist.

Dessau/Venedig/MZ. - Natürlich stelle man sich als Schauspielerin vor, wie es ist, mit großen Regisseuren zusammenzuarbeiten, sagt die Dessauer Schauspielerin Alexandra Gottschlich. Trotzdem hätte sie niemals gedacht, dass es möglich sei, für einen Film des oscarprämierten Regisseurs Paolo Sorrentino vor der Kamera zu stehen. Doch dieser Traum ist jetzt wahr geworden.