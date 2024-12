In der Nacht zum Freitag, 27. Dezember, hat in Roßlau eine Gartenlaube gebrannt.

Feuerwehren drei Stunden im Einsatz: Gartenlaube brennt in der Nacht zum Freitag in Roßlau aus

In der Nacht zum Freitag, 27. Dezember, ist in Roßlau eine Laube ausgebrannt.

Roßlau/MZ. - In der Nacht zum Freitag, 27. Dezember, ist in Roßlau eine Gartenlaube ausgebrannt. Die Feuerwehren waren gegen 3 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle am Tornauer Weg in Roßlau stand die Gartenlaube auf einem verlassenen Gartengrundstück in Vollbrand. Aufgrund der zentralen Lage der Laube auf dem Grundstück war der Brand von außen gut erkennbar.

Eine besondere Herausforderung stellte die Wasserversorgung dar, da die exponierte Lage der Einsatzstelle am Tornauer Weg keine unmittelbare Löschwasserversorgung ermöglichte. Die Feuerwehr löste dieses Problem durch einen Pendelverkehr, bei dem Löschwasser an die Einsatzstelle transportiert wurde.

Der Brand konnte nach etwa zwei Stunden vollständig gelöscht werden. Insgesamt wurden dabei rund 10.000 Liter Löschwasser eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

An der Einsatzstelle waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Roßlau mit insgesamt 22 Einsatzkräften und fünf Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten konnten gegen 6 Uhr abgeschlossen werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Tornauer Weg in Roßlau hatte im August schon einmal eine Laube in Flammen gestanden. Auch dieses Feuer endete mit einem Totalschaden der Gartenlaube.