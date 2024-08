In Dessau-Roßlau ist am Mittwochabend, 14. August, erneut eine Laube ausgebrannt.

Große Rauchwolke nördlich der Elbe: Verlassene Gartenlaube steht in Roßlau Flammen

Im Roßlauer Triftweg ist am Mittwoch eine Laube ausgebrannt.

Roßlau/MZ. - In Dessau-Roßlau ist am Mittwochabend, 14. August, erneut eine Laube ausgebrannt. Betroffen war dieses Mal die ehemalige Gartensparte Friedensgarten in Roßlau.

Die Feuerwehren waren am Mittwoch um 17.33 Uhr zu einem Laubenbrand in den Tornauer Weg nach Roßlau alarmiert worden. Bereits auf Anfahrt konnte man eine deutliche Rauchwolke erkennen. Vor Ort bestätigte sich das Einsatzstichwort. Es brannte die Außenwand einer verlassenen Gartenlaube am Rande der ehemaligen Gartensparte Friedensgarten.

Durch die Kameraden der Feuerwehr Roßlau wurden die Flammen schnell mit einem C-Strahlrohr niedergeschlagen. Zur Restablöschung mussten Teile der hölzernen Wandkonstruktion aufgenommen werden. Gegen 18.20 Uhr war der Einsatz vor Ort beendet.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Roßlau und die Ortslöschgruppe Streetz mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften.

Am Donnerstag, 8. August, waren die Feuerwehren erst im Dessauer Küchengarten im Einsatz. Dort hatten ein Gartenschuppen und ein Holzstapel gebrannt.