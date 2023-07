Sie waren auf dem Weg zu einem Brand und plötzlich selbst eine Einsatzstelle: Auf dem Weg zu einem Feuer ist die Drehleiter der Roßlauer Freiwilligen Feuerwehr in einen Unfall verwickelt worden.

Drehleiter verunglückt auf Einsatzfahrt in Dessau - Fahrzeug monatelang außer Dienst

Dessau-Roßlau - Die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Roßlau ist am Sonntag bei einer Fahrt zu einem Brand in einen Unfall verwickelt worden. Dabei wurde sie so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr einsatzbereit ist. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.