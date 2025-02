Die Feuerwehren der Stadt Dessau-Roßlau mussten am Freitagabend, 14. Februar, zwei Mal zu einem Wohnungsbrand in die Zerbster Straße ausrücken.

Großeinsatz am Freitagabend - Flammen schlagen aus Wohnung in der Zerbster Straße in Dessau

Dessau/MZ. - Die Feuerwehren der Stadt Dessau-Roßlau mussten am Freitagabend, 14. Februar, zwei Mal zu einem Wohnungsbrand in die Zerbster Straße ausrücken.

Die erste Alarmierung erfolgte gegen 18.30 Uhr. Vor Ort drang starker Rauch aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet und die Wohnung unter Atemschutz betreten. Drinnen konnte ein Brand im Schlafzimmer ausgemacht werden. Das Feuer war nach kurzer Zeit gelöscht. Aufgrund der Intensität des Feuers und der starken Verrauchung der Wohnung war diese unbewohnbar.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot in der Zerbster Straße vor Ort. (Foto: Björn Reinhardt)

Eine Person wurde dem Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorgestellt, sie konnte den Rettungswagen nach kurzer Zeit aber wieder verlassen.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Süd, Roßlau, Waldersee und Meinsdorf sowie die Berufsfeuerwehr mit elf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften.

Gegen 22 Uhr kam es zu einer erneuten Alarmierung der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Waldersee in der Zerbster Straße. Hier brannte es erneut in der Wohnung im dritten Obergeschoss. Bereits bei der Anfahrt konnte wieder eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich die Lage. Es waren bereits Flammen aus dem Fenster sichtbar. Zügig wurden die Feuerwehren Süd und Roßlau mit einer zweiten Drehleiter nachalarmiert. Ein Trupp ging unter Atemschutz in die Wohnung vor und konnte auch diesmal das Feuer zügig finden und ablöschen.

Die Fenster der Wohnung in der Zerbster Straße wurden nach dem Feuer zum Lüften geöffnet. (Foto: Björn Reinhardt)

Im Verlauf des zweiten Einsatzes kam es zu einem starken Wasserschaden in der Wohnung unter der Brandwohnung. Diese ist nun ebenfalls nicht mehr bewohnbar.

Durch die starken Schäden in beiden Wohnungen musste zur Sicherheit aller Bewohner im gesamten Gebäude der Strom abgeschaltet werden. Die Hausbewohner kamen bei Verwandten oder in einem nahegelegenen Hotel unter. Auch bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Süd, Waldersee, Roßlau und die Berufsfeuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften.

Zu den Ursachen der beiden Brände liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.