Roßlau/MZ. - In der Nacht zum Dienstag, 18. November hat es im Roßlauer Industriehafen gebrannt. Das hat die Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr gemeldet. Diese war gegen 2.30 Uhr zu einem Gewerbebrand in den Hafen alarmiert worden.

Vor Ort stand ein fünf mal fünf mal fünf Meter großer Haufen mit geschreddertem Kunststoff in Flammen. Direkt nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle wurde durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr eine so genannte Riegelstellung aufgebaut, um die direkt angrenzenden Maschinen zu schützen. Dies war erfolgreich: Das Feuer konnte auf den Haufen begrenzt werden. Unter Atemschutz und mit zwei Strahlrohren wurde das Feuer anschließend gelöscht.

Die Einsatzleitung der Feuerwehr am Brandort im Hafen Roßlau. (Foto: Feuerwehr Dessau-Roßlau)

Zur besseren Restablöschung kamen zwei Radlader zum Einsatz. Diese zogen den Haufen auseinander. Anschließend konnten die letzten Glutnester gezielt abgelöscht werden. Um dennoch ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wurde noch ein Schaumteppich über das Brandmaterial gelegt.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Roßlau, Streetz und Meinsdorf sowie die Berufsfeuerwehr mit 43 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen.