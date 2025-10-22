Ein Brand in der Ziebigker Saalestraße hat am Mittwochmorgen, 22. Oktober, die Feuerwehren in Dessau-Roßlau beschäftigt.

Die Flammen des brennenden Busches hatten auf das Haus in der Saalestraße übergegriffen.

Dessau/MZ. - Ein Brand im Dessauer Stadtteil Ziebigk hat am Mittwochmorgen, 22. Oktober, die Feuerwehren in Dessau-Roßlau beschäftigt. Die Kameraden waren gegen 6 Uhr zu einem „Wohnungsbrand“ in die Saalestraße alarmiert worden.

Noch auf der Anfahrt konkretisierte die Leitstelle die Lage: Vor dem Haus brannte ein Busch und die Flammen griffen auf die Fassade über. Vor Ort angekommen, hatten die Mieter geistesgegenwärtig die Flammen bereits mit Eimern voll Wasser niedergeschlagen. Die glühenden Überreste wurden von der Feuerwehr gelöscht. Glut im Bereich der Regenrinne wurde per Hubsteiger kontrolliert.

Die Bewohner des Hauses waren alle wohlauf. Wohnungen waren nicht direkt betroffen. Die Fassade und die Dämmung sowie zwei Fenster wurden durch das Feuer allerdings beschädigt. Die Polizei war mit zwei Beamten zur Spurensicherung vor Ort.

Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Feuerwehren Kühnau und Alten mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften.