Der Bernburger Klaus Ruzicka steht seit einem halben Jahrhundert im Ring und trainiert auch mit 76 Jahren noch den Nachwuchs. Ans Aufhören denkt der DDR-Jugendmeister von 1965 noch lange nicht.

Ein Leben für den Ring: Warum der Bernburger Klaus Ruzicka mit 76 Jahren immer noch fürs Boxen brennt

Bernburg/MZ - Es ist eine Leidenschaft, von der Klaus Ruzicka einfach nicht lassen kann. Auch im Alter von 76 Jahren stellt er sich noch in den Ring der Boxhalle der SG Chemie Bernburg, die sich auf dem Gelände der Sparkassen-Arena befindet und in der immer noch der Schweiß in Strömen fließt.