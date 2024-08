Am Sonnabend war die Feuerwehr zum Löschen eines Brandes in der ehemaligen Diskothek „Tiffany“, dem späteren „Big“, alarmiert worden. Die Brandbekämpfung war schwierig.

Feuer auf zwei Etagen - Erneut brennt es in der früheren Dessauer Disco an der Fine

Dessau/MZ. - Erneut hat es in der ehemaligen Diskothek „Tiffany“ auf dem Gelände der früheren Gärungschemie unterhalb der Brauereibrücke gebrannt. Am Samstag, 10. August, wurde die Feuerwehr Dessau-Roßlau gegen 19 Uhr zu einem Brand alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle „An der Fine“ stand das Gebäude bereits in Flammen, teilt Marco Barth, Sachgebietsleiter Zivil- und Katastrophenschutz, mit.

Müll brennt im ersten Obergeschoss

Das Feuer, das zunächst in einer Müllablagefläche im ersten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen war, breitete sich rasch im ehemaligen Barbereich aus. „Bereits auf der Anfahrt wurde die Lage von den Einsatzkräften bestätigt, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Süd zur Unterstützung hinzugezogen wurde“, so Barth. Unter Atemschutz und mit mehreren C-Strahlrohren war es den Einsatzkräften gelungen, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen.

Feuer hatte sich über die Zwischendecke ausgebreitet

Eine weitere, schwer zugängliche Brandstelle im zweiten Obergeschoss, die sich über die Zwischendecke ausgebreitet hatte, konnte ebenfalls erfolgreich bekämpft werden. Etwas mehr als drei Stunden nach der Alarmierung, um 22.15 Uhr, konnte schließlich „Feuer aus“ gemeldet werden.

Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa 5.000 Euro geschätzt. An der Einsatzstelle waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Süd mit insgesamt 21 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen beteiligt. Um 23 Uhr war der Einsatz beendet, so Barth.

1995 öffnete Großraumdiskothek - 2001 war der Partyspaß vorbei

Der Klinkerbau in der Johann-Meier-Straße war Mitte der 1930er Jahre nach Plänen des Dessauer Architekten Kurt Elster gebaut worden. Er hatte auch die Schadebrauerei entworfen und das ehemalige AOK-Gebäude, das heute Kurshaus des Gymnasiums Philanthropinum ist.

Im Gebäude, das einst das Sozialgebäude der Gärungschemie war, wurde 1995 die Großraum-Diskothek „Tiffany“ eröffnet, später war sie als „Big“ bekannt. Der Partyspaß war 2001 vorbei, als das Haus bei einem Großfeuer ausbrannte. Die Polizei ging von Brandstiftung aus, konnte den Fall aber nicht aufklären.

Immer wieder musste die Feuerwehr zu Bränden ausrücken, zuletzt vor vier Wochen, als Unrat im ersten Obergeschoss der Ruine brannte.