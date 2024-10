Die Dessauer Feuerwerksfirma „Sky Emotion“ gab am Freitag einen Ausblick auf Silvester - und eine Präsentation, was man bald alles kaufen kann.

Fast wie Silvester: „Vorschießen“ auf Sportplatz in Dessau gibt Vorgeschmack auf Jahreswechsel

Dessau/MZ. - Fast hatte man den Drang, sich nach Ende des Feuerwerks ein frohes neues Jahr zu wünschen. Aber es war nur ein Vorgeschmack auf das, was am 31. Dezember alles möglich ist.

Pyrotechniker Christian Rosenberg schickte am Freitagabend über dem Lok-Sportplatz so einige Knallereien in den Dessauer Nachthimmel und sorgte für viele Ohhhs und Ahhhs. Vor allem Batterien, die Effekte wie „gefächert aufsteigende Schweifsterne“, „Goldkronen“ und „Goldfontänen“ versprachen, zündete der Dessauer vor mehreren hundert Besuchern. Ein DJ informierte dazu, um welches Produkte es sich handelt, wie hoch das Feuerwerk reicht und wie lange es brennt - nicht nur als Service für die Besucher.

Das Feuerwerk bot viele Hingucker. Foto: Müller-Lorey

Das „Vorschießen“, das schon einmal stattfand, soll dazu animieren, bei Rosenbergs Firma „Sky Emotion“ Silvesterfeuerwerk zu bestellen und kurz vorm Jahreswechsel abzuholen. Im Kauflandcenter Mildensee wird er Ende Dezember wieder einen Laden für wenige Tage eröffnen und Knaller verschiedener Marken anbieten.

Das "Vorschießen" endete mit einem lockeren Beisammensein. Foto: Björn Reinhardt

Nachdem sich die Augen auf dem Sportplatz vom Himmel wieder nach unten gesenkt hatten, ließen die Besucher den Abend bei Getränken und Gegrilltem, das von der Gaststätte Lokheim kam, ausklingen. Rosenberg zeigte sich zufrieden.