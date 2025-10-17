Das Team des Tierparks zieht eine positive Bilanz vom 7. Herbstmarkt - und hofft, bald den 100.000 Besucher 2025 begrüßen zu dürfen.

Dessau/MZ. - Das Team des Tierparks zieht eine positive Bilanz vom 7. Herbstmarkt, der vergangenes Wochenende stattfand. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Mit 6.901 Besuchern war es eines der am besten besuchten Wochenenden in diesem Jahr. Die zahlreichen Händler seien sehr zufrieden mit dem Verkauf ihrer Waren gewesen. Die traditionelle Herbstführung durch den Tierpark mit Tierparkleiter Jan Bauer wurde an beiden Tagen von mehr als 60 Besuchern wahrgenommen. Mit Unterstützung des Drogeriemarkts dm und dem Förderverein Tierparkfreunde Dessau wurden vier Paletten Kürbisse verschnitzt und die Reste für die Winterfütterung der Ussurischen Kragenbären genutzt.

„Der Herbstmarkt hat sich inzwischen zu einer echten Marke in der Region entwickelt und wird sowohl von den Händlern, als auch von den Besuchern sehr geschätzt“, sagte Bauer. „Das liegt wohl einerseits an der einmaligen Kulisse mit dem Mausoleum, aber andererseits auch an der tierischen Kombination“ sagt Bauer.

Die Herbstferien im Land haben begonnen, und im Tierpark Dessau wartet man mit Spannung auf den 100.000. Besucher für dieses Jahr. Auch in den Ferien lädt der bunt geschmückte Tierpark zum Besuch ein. „Für die Kinder gibt es einen Laubhaufen zum „Laubbaden und Toben“, sagte der technische Leiter Mathias Smarsly. „Dieser wird immer wieder an einem anderen Standort im Tierpark zu finden sein. Wir machen aus ihm sozusagen einen Spaßwanderhaufen“.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann seinen genutzten Fahrschein vorzeigen und erhält ermäßigten Eintritt in den Tierpark – auch bei Monatskarten und dem Deutschlandticket. Die Kasse schließt bereits um 17 Uhr, der Tierpark eine Stunde später.