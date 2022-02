Fassungslosigkeit und Betroffenheit - 250 Dessauer bei Mahnwache an der Friedensglocke

Dutzende Lichter des Friedens wurden an der Dessauer Friedensglocke entzündet.

Dessau/MZ - Fassungslosigkeit stand in vielen Gesichtern der Dessau-Roßlauer, die am Freitagabend zur Friedensglocke zwischen Rathaus und Rathauscenter gekommen waren. Mehr als 250 Menschen baten dort um Frieden für die Ukraine, die von Russland überfallen wurde. Die Besucher bangen mit den Menschen, mit guten Freuden, beteten, entzündeten Lichter, sangen Friedenslieder, sammelten auch Geld.

Das Friedensgebet und die Mahnwache in Dessau. Foto: Thomas Ruttke

Zwei Lehrer des Dessauer Liborius-Gymnasiums erinnerten während der Mahnwache an ihre Partnerschule in Kiew. Seit dem Jahr 2015 gab es regen Kontakt, es haben sich Freundschaften entwickelt. Die Betroffenheit ist in dem Kollegium jetzt besonders groß.

Eingeladen zur Mahnwache hatten die Initiative „Gelebte Demokratie“ und die Kirchengemeinden der Stadt.