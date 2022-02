Falschherum in die Einbahnstraße - Polizei stoppt stark betrunkenen VW-Fahrer in Dessau-Nord

Dessau/MZ - In Dessau-Nord ist am Donnerstagmorgen ein stark betrunkener VW-Fahrer gestoppt worden. Der 39-Jährige war mit seinem VW Käfer gegen 6 Uhr entgegengesetzt in die Einbahnstraße Humperdinckstraße gefahren. Ein erstes Stop-Signal der Polizei hatte er zuvorignoriert.

Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert und hatte große Probleme, den Aufforderungen der Polizeibeamten Folge zu leisten. Kein Wunder: Bei dem Atemalkoholtest vor Ort wurde ein Wert von über drei Promille festgestellt.

Nach der Blutprobenentnahme im Dessauer Polizeirevier wurde dem 39-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, zudem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.