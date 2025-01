Eine Seniorin aus Dessau-Roßlau ist auf dreiste Betrüger hereingefallen und hat so einen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich erlitten.

Falscher Bankmitarbeiter am Telefon: 87-Jährige aus Dessau-Roßlau übergibt Wertsachen an „Kurier“

Der Anruf ging am Mittwoch ein.

Die Seniorin hatte am Donnerstag, 16. Januar, einen Anruf erhalten, in der sich eine Frau als Mitarbeiterin ihrer Hausbank ausgab. Die Anruferin gab an, dass es bei der Bank interne Diskrepanzen gäbe und forderte die Dessauerin auf, dort von ihr eingelagerte Wertgegenstände abzuholen. Anschließend sollte die 87-Jährige die abgeholten Sachen einem Kurier übergeben, damit diese für weitere polizeiliche Ermittlungen zur Verfügung stehen.

Dieser Aufforderung kam die Frau nach. Erst ein Nachbar erkannte den Betrug und informierte umgehend die Polizei. Der Schaden war da aber schon nicht mehr zu verhindern.