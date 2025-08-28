Parken auf dem Gehweg Falsch geparkt vorm „Schlafgut“ in Kleinkühnau? Dessauer Ordnungsamt verteuert Urlaub für Mann aus Diepholz
Ein Urlauber aus Diepholz hat vor kurzem in die Appartementanlage des „Schlafguts“ in Kleinkühnau eingecheckt. Als er Zuhause war, bekam er Post mit einem Bußgeldbescheid und kann das nicht nachvollziehen.
28.08.2025, 11:00
Dessau/MZ. - Thomas Krüger aus Diepholz ist sauer. Vom 15. bis 17. August war er zu Besuch in der Stadt, übernachtete im „Schlafgut“ in Kleinkühnau und bekam, kaum, dass er wieder Zuhause war, einen Bußgeldbescheid der Stadt Dessau-Roßlau zugeschickt. 55 Euro soll er löhnen für Parken auf dem Gehweg.