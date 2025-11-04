In Zerbst ist am Abend des Reformationstages, 31. Oktober, ein Mitarbeiter eines Lieferdienst von einem Pärchen überfallen worden. Die Polizei ermittelt.

Zerbst/MZ. - In Zerbst ist am Abend des Reformationstages, 31. Oktober, der Mitarbeiter eines Lieferdienstes ausgeraubt worden. Das hat die Polizei in Dessau gemeldet – verbunden mit einem Zeugenaufruf.

Nach Angaben der Polizei war der Mitarbeiter kurz vor 22 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in Zerbst von einem derzeit noch unbekannten Mann angesprochen und angegriffen worden. Im Zuge der Auseinandersetzung habe der Angreifer dem Lieferfahrer gewaltsam die Tasche entrissen. Dabei sei eine unbekannte Frau hinzugekommen und wollte aus der Jackentasche dessen Mobiltelefon greifen. Das sei ihr aber nicht gelungen. Anschließend hätten sich beide Täter zu Fuß in Richtung der Stadtmauer entfernt.

Die Täter sollen eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie die Umhängetasche erbeutet haben. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Der Mann war 1,75 bis 1,80 Meter groß und etwa 40 Jahre alt. Er trug eine dunkle Hose und eine rote Jacke mit aufgesetzter Kapuze, sein Gesicht war maskiert. Die Frau soll nur 1,50 Meter groß gewesen sein. Sie trug schwarze Kleidung mit aufgesetzter Kapuze, auch ihr Gesicht war maskiert.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau (0340/6000-291 ) zu wenden.