Tag der Offenen Gärten Fachsimpelei im Grünen - Gartenbesitzer in Dessau-Roßlau erlauben wieder Blicke hinter die Hecke

Am Sonnabendm, 14. Juni, öffnen über 30 Gartenbesitzer in Doppelstadt Dessau-Roßlau und Umgebung ihre Refugien für alle Interessierten. Was den Tag so besonders macht. Warum die Veranstalter wieder mit einem Erfolg rechnen.