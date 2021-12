Ex-Torwart Florian Hempel mischt die Darts-Welt auf - Mama Hempel drückt in Dessau die Daumen

Dessau/MZ - Natürlich hat die Mutter Sabine Hempel am vergangenen Dienstagabend in Dessau-Nord mitgefiebert bei der Liveübertragung aus London. Sorgte doch Sohn Florian bei der Darts-Weltmeisterschaft gerade für eine Sensation.

Geboren und aufgewachsen in Dessau, mischt der heute 31-Jährige Florian Hempel aktuell im Londoner Alexandra Palace (Spitzname: Ally Pally) die Profis der Wurfpfeile auf und zog für die Fachwelt völlig überraschend in die dritte Runde ein. Der inzwischen in Köln beheimatete Debütant hat Runde 2 am Dienstag mit einem sensationellen Auftritt gegen den Topfavoriten Dimitri Van den Bergh, den auf Position 5 gesetzten Mann aus Belgien, nach Hause geschickt.

Im Ally Pally, dem altehrwürdigen, von Krieg und Feuer mehrfach verwüsteten und neu aufgebauten Palace, wo einst die Royals speisten, steigt neben anderen Großereignissen seit 2007 die alljährliche Darts-Weltmeisterschaft. Seit 15.Dezember 2021 und bis 3.Januar 2022 kämpfen 96 vorher qualifizierte Sportler im K.o.-System um den Titel.

Drittrundenparty von Florian Hempel steigt am Montag, 27. Dezember

Hempels Drittrundenpartie steht schon fest. Am 27. Dezember geht es gegen Raymond Smith. Der Australier hatte in Runde 2 den an Position 28 gesetzten Devon Petersen bezwungen.

Insgesamt vier Darter aus Deutschland hatten sich die Eintrittskarte reservieren können in den Darts-Tempel schlechthin. Bereits verabschieden mussten sich bis Donnerstagabend zwei Sportler. Und beide fanden viel Beachtung bei ihren Erstrunden-Auftritten. So ist Fabian Schmutzel mit 16 Jahren der jüngste Deutsche und der zweitjüngste Spieler überhaupt in der Geschichte des Turniers. Das Abenteuer Darts-WM endete für den Schüler aus Frankfurt/M. mit einer klaren 0:3-Niederlage gegen den 25-jährigen Ryan Meikle. In der zweiten Begegnung kam Lospech dazu - denn das hatte in Runde 1 ausgerechnet zwei Deutsche gegeneinander auf die Bühne geschickt: Florian Hempel und Martin Schindler. Das innerdeutsche Duell ging mit 3:0 klar an Hempel.

Florian Hempel beim Einmarsch im Alexandra Palace in London. Foto: DPA

„Diesen Vergleich hätte Floh am liebsten vermieden, weil er damit ja das deutsche Team verkleinert hat. Aber als es galt, war er eben der Wettkämpfer und total fokussiert“, kennt Sabine Hempel ihren Jungen gut. „Und nachdem er Martin Schindler bezwungen hatte, war ihm alles zuzutrauen.“ Und jetzt könne es weitergehen, tippt die Dessauerin. In Florians Jugendjahren hatte sich übrigens dessen Darts-Passion noch in keiner Weise angedeutet.

Sportlich aktiv war der hochgewachsene Florian Hempel (heute 1,96 Meter groß) auch früher. Und hat Handball gespielt, „beim DRHV und in Kühnau“, erinnert sich Sabine Hempel. In der 2. Bundesliga gab er in der Saison 2010/11 sein Debüt und war als Torwart am Ball. Von Dessau zog er dann für lange Zeit um nach Leipzig. Ernsthaft zum Darts aber ist er erst 2017 gekommen, als er die Rheinmetropole Köln zu seinem neuen Lebensmittelpunkt machte.

Bei der EM 2020 sorgte Florian Hempel in der ersten Runde für die erste Sensation

Richtig Fahrt in der neuen Sportart mit den Wurfpfeilen nahm der Rechtshänder dann ab 2019 auf, gewann den Dutch Darts Master im Mixed. Bei der Europameisterschaft 2021 in Salzburg kam Hempel am Ende auf Platz 18, hatte aber gleich in Runde 1 den Titelverteidiger und Weltmeister von 2020, Peter Wright aus Schottland, gezwungen. Seither haben Insider ihn auf dem Zettel.

Wo nun sieht Mutter Hempel die Vorteile des Sohnes im Wettkampf? Bei ihm, der bisher mit sagenhafter Ruhe und Coolness im Hexenkessel „Ally Pally“ auftrat? Nein, er liebe schon die große Bühne und ein Publikum, was ganz aus dem Häuschen gerate, meint Sabine Hempel: „Floh war schon immer eine kleine Rampensau und kann sich selbst richtig puschen“, sagt die Mutter liebevoll. Und außerdem sei Darts sowieso ein Mentalsport und werde im Kopf entschieden. Wer am besten mit allen aktuellen Bedingungen klarkomme, werde auch die meisten Treffer erzielen. „Denn jeder einzelne, der da auf der Bühne stehen darf, ist ein absoluter Könner.“

Ihren Sohn sieht sie weder zum Weihnachtsfest noch zum Jahreswechsel. Aber das war auch nicht geplant. Erstens ist Weltmeisterschaft in London und zweitens die Heimkehr unter Bedingungen der Corona-Pandemie sowieso um Quarantänewochen verlängert. Ihren Adventsbesuch 2021 beim Sohn in der Domstadt Köln hatte Sabine Hempel deshalb bereits auf den Nikolaustag vorgezogen.