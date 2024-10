Am Donnerstagnachmittag kam eine kleine „Dromedar-Karawane“ aus Mecklenburg im Tierpark Dessau an.

Eselstall wird Dromedar-Hotel: Greta ist in Gesellschaft in den Tierpark Dessau zurückgekehrt

Dessau/MZ. - Am Donnerstagnachmittag kam eine kleine „Dromedar-Karawane“ aus Mecklenburg im Tierpark Dessau an. Neben der bereits bekannten und beliebten Dromedarstute Greta fand auch die siebenjährige Annett den Weg in die Elbe- und Muldestadt. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. In den nächsten Wochen folgt dann noch eine weitere siebenjährige Stute aus Mecklenburg. „Das gesamte Tierparkteam freut sich sehr, dass Greta nun in Gesellschaft zurückgekommen ist“ sagt Tierparkleiter Jan Bauer.

Greta wurde, nachdem sie nur noch die Einzige ihrer Art im Tierpark Dessau war, in Richtung Mecklenburg „entliehen“, da es dort Gesellschaft für sie gäbe und im dortigen Tierpark ein schmucker Hengst wohnt, der an ihr Gefallen finden könnte. Sollte der Hengstkontakt zu einem Erfolg geführt haben, wäre ein späterer Rücktransport erst nach der Fertigstellung des neuen Dromedarstalls für Greta problematischer gewesen. Daher die Eile zur Rückkehr.

Mit Hochdruck und vereinten Kräften haben nun die Handwerker und Gärtner des Tierparks in Dessau-Roßlau sowohl innen als auch außen den eigentlich zukünftigen Eselstall im Tierparkareal „Anhaltischer Lehrbauernhof“ für die temporäre Dromedarhaltung umgebaut, da der neue Stall noch nicht fertig ist.

Dies wird auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen und der eigentliche Eselstall ist übergangsweise als „Zwischenlösung Dromedarhotel“ auf dem Anhaltischen Lehrbauernhof eröffnet. Dort können die Dromedare von den Besuchern auch ab sofort auf der Außenanlage beobachtet werden.