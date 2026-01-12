EIL
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Falscher Großalarm in der Nacht: Stadt Halle geht von Cyber-Angriff aus
1.291 Badetag in Folge Es war kalt und kuschelig eng: Wigald Boning geht vor Auftritt in Dessau im Kühnauer See baden
Dass Dessau-Roßlau begeisterte Eisbader hat, das erfuhr Wigald Boning am Montag in Dessau.
12.01.2026, 17:29
Dessau/MZ. - Dieses Mal war Wigald Boning nicht allein, als er am Montag um 16 Uhr ins kalte Wasser stieg. Am Kühnauer See hatten sich etwa 40 bis 50 Personen eingefunden, um mit dem Comedian gemeinsam im ein Grad kalten See baden zu gehen, so Stephan Heese, der sonst das „Frieren für den guten Zweck“ mitorganisiert.