Der regenreiche Juli lässt vielerorts die Pflanzen üppig sprießen. Auch an Straßenrändern und auf Gehwegen in Dessau-Roßlau. Wie die Stadt mit dem Wildwuchs hier umgeht und wo auch Anlieger in der Pflicht sind.

Es grünt so grün: Warum in Dessau-Roßlau an Straßen und auf Fußwegen gerade das Unkraut sprießt

Wie hier in der Raguhner Straße blüht und grünt es üppig an Straßenrändern und auf Gehwegen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Selten war es in den vergangenen Sommern so grün im Stadtgebiet wie jetzt. Beim Gartenreichfest im Georgium etwa fiel das beispielsweise auch auf der Streuobstwiese auf – saftig grün und nicht gelb und verdörrt wie in den Vorjahren. Die ergiebigen Regenfälle im Juli haben der Natur offensichtlich gut getan.