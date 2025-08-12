weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Witterungsfolgen: Es grünt so grün: Warum in Dessau-Roßlau an Straßen und auf Fußwegen gerade das Unkraut sprießt

Witterungsfolgen Es grünt so grün: Warum in Dessau-Roßlau an Straßen und auf Fußwegen gerade das Unkraut sprießt

Der regenreiche Juli lässt vielerorts die Pflanzen üppig sprießen. Auch an Straßenrändern und auf Gehwegen in Dessau-Roßlau. Wie die Stadt mit dem Wildwuchs hier umgeht und wo auch Anlieger in der Pflicht sind.

Von Heidi Thiemann 12.08.2025, 18:00
Wie hier in der Raguhner Straße blüht und grünt es üppig an Straßenrändern und auf Gehwegen.
Wie hier in der Raguhner Straße blüht und grünt es üppig an Straßenrändern und auf Gehwegen. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Rosslau/MZ. - Selten war es in den vergangenen Sommern so grün im Stadtgebiet wie jetzt. Beim Gartenreichfest im Georgium etwa fiel das beispielsweise auch auf der Streuobstwiese auf – saftig grün und nicht gelb und verdörrt wie in den Vorjahren. Die ergiebigen Regenfälle im Juli haben der Natur offensichtlich gut getan.