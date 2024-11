Erstliga-Volleyball in Dessau: VC Bitterfeld-Wolfen kommt für zwei Spitzenspiele in die Anhalt Arena

Dessau-Rosslau/MZ. - Volleyball-Fans in Dessau-Roßlau dürfen sich auf zwei sportliche Highlights freuen: Der Volleyball-Erstligist VC Bitterfeld-Wolfen wird am 28. Dezember und am 1. Februar 2025 zwei Punktspiele in der Dessauer Anhalt-Arena austragen. Die Gastspiele wurde durch die Zusammenarbeit mit dem Referat Sportförderung der Stadt Dessau-Roßlau ermöglicht.

Der VC Bitterfeld-Wolfen trifft dabei auf zwei absolute Spitzenteams der Liga: Am Sonnabend, 28. Dezember, geht es gegen den aktuellen Tabellenzweiten SVG Lüneburg. Am Sonnabend, 1. Februar, wird Tabellenführer Berlin Recycling Volleys in Dessau erwartet.

Der VC Bitterfeld-Wolfen geht als krasser Außenseiter in die Saison. Die Überraschungsmannschaft des Vorjahres tut sich in der neuen Saison schwer in der Liga: Nach acht Punktspielen steht das Team nur auf dem zwölften und damit vorletzten Tabellenplatz. Nach einer schweren Herzerkrankung musste zuletzt Cheftrainer Chang Cheng Liu passen. Seit Anfang November versucht der Argentinier Ruben Wolochin das Team wieder auf Kurs zu bringen.

„Für Dessau-Roßlau und die Volleyballgemeinschaft ist dies ein großartiges Ereignis,“ freut sich Christoph Wessel, Referatsleiter Sportförderung, in einer Pressemitteilung der Stadt. „Die Austragung dieser Spiele unterstreichen die Bedeutung dieser Ballsportart in unserer Stadt.“

Dessau hat mit den Dessauer Volleys einen Zweitligisten, der aber in einer ähnlichen Situation wie der VC Bitterfeld-Wolfen ist. Nach vier Spieltagen steht man mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Platz.