An diesem Sonntag entscheiden die Dessau-Roßlauer über die Frage, ob die Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau ausgerichtet wird. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet.

Wie hier in einem Wahllokal in Dessau-Ziebigk können die Einwohner bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben.

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlau hat die Wahl: An diesem Sonntag findet der Bürgerentscheid zur Durchführung der Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau statt. Dabei zeichnet sich eine eher geringe Wahlbeteiligung ab. Wie die Stadt meldet, haben bis 12 Uhr nur 9,3 Personen ihre Stimme abgegeben. Per Briefwahl waren vorab über 5.500 Stimmen eingegangen. Auch die Briefwahlergebnisse werden erst ab 18 Uhr per Auszählung im Rathaus ermittelt.

Die rund 64.000 wahlberechtigten Einwohner von Dessau-Roßlau sind aufgerufen, noch bis 18 Uhr über die Buga 2035 zu entscheiden

Die rund 64.000 wahlberechtigten Einwohner sind aufgerufen, noch bis 18 Uhr darüber zu entscheiden, ob der Durchführungsvertrag mit der Bundesgartenschaugesellschaft aufgekündigt werden soll. Das will eine Initiative, die den Bürgerentscheid auf den Weg gebracht hat.

Die Stadt und die Mehrheit des Stadtrates hingegen will der Vertrag nicht kündigen und die Buga durchführen. Erwartet wird ein knappes Rennen der beiden Lager. Um den Buga-Beschluss des Stadtrates, der die Durchführung der Schau beinhaltet, zu kippen, müssen zwei Bedingungen am Sonntag erfüllt werden: Erstens muss eine Mehrheit der Wähler für die Aufhebung stimmen und zweitens müssen mindestens 20 prozent der Wahlberechtigten dafür stimmen.

Im Vorfeld hatte es mehrere Bürgerveranstaltungen und eine massive Werbekampagne der Stadt pro Buga gegeben. Oberbürgermeister Robert Reck gilt als großer Unterstützer der Schau. Die Abstimmung wird nach einem Formfehler mit einer gewissen Rest Unsicherheit durchgeführt. Das amtliche Endergebnis wird am Freitag, 6. Dezember, festgestellt.