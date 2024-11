Am 1. Dezember stimmen die Bürger von Dessau-Roßlau ab, ob sich die Stadt als Gastgeber der Bundesgartenschau 2035 bewerben soll. Doch plötzlich wackelt die Abstimmung. Grund ist ein vergessener Aushang zu einer Stadtratssitzung.

Formfehler bei Aushang: Ist Dessaus Bürgerentscheid zur Buga in Gefahr?

Panne in Dessau-Roßlau

Der Schaukasten am Rathaus Roßlau befindet sich am Seiteneingang. Hier erfolgte die Ankündigung für den Oktober-Stadtrat zu spät. Sind damit alle Beschlüsse der Stadtratssitzung ungültig?

Dessau-Rosslau/MZ. - Paukenschlag vor dem Bürgerentscheid am Sonntag in Dessau-Roßlau. Sämtliche Beschlüsse, über die der Stadtrat am 16. Oktober abgestimmt hat, müssen nochmals auf die Tagesordnung im Dezember-Stadtrat. Das betrifft auch den Beschluss zur Stellungnahme des Stadtrates zum Bürgerentscheid über die Buga 2035. Schon zuvor hatte es Ärger um die Benachrichtigungen zum Bürgerentscheid gegeben.