Dessau/MZ. - Elisa Gogou, die erste Kapellmeisterin und stellvertretende Generalmusikdirektorin des Anhaltischen Theaters, verlässt Dessau im übernächsten Jahr und übernimmt ab der Spielzeit 2026/2027 die Stelle der Generalmusikdirektorin am Landestheater Niederbayern. Das hat das Theater in Passau laut Medienberichten in einer öffentlichen Sitzung am Dienstag bekannt gegeben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.