Dessau am 18. Todestag von Ouri Jalloh Erneuter Protest: Feuerzeuge werden vor Dessauer Staatsanwaltschaft niedergelegt

Friedliche Kundgebung mit 1.600 Menschen zum Gedenken an Ouri Jalloh endet am Sonnabend gegen 19.30 Uhr am Polizeirevier. Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung nach Schmierereien an Hauswänden. Gegen Rechte gab es vorsorglich drei Platzverweise.